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大阪超幸運公雞躲死劫 被任命為1日警察隊長

Masahiro多次死裡逃生，因此被任命為一日高速公路警察隊長。（圖擷取自朝日新聞）

2016-09-21  21:06

〔即時新聞／綜合報導〕日本大阪有隻公雞「Masahiro」，因為多次「死裡逃生」，導致牠被選為大阪府警的「一日高速公路警察隊長」，希望能借助牠的幸運魔力，實現零死亡事故的目標。

《朝日新聞》報導，Masahiro被視為大阪天王寺動物園的幸運公雞，牠在去年夏天被當做食肉動物的餌料送到動物園，但在雛雞時期，牠意外被選來當作教雛鴨吃飼料的「老師」，因此逃過一劫，開始被飼養起來。

但Masahiro之後又被選為來消滅黃鼠狼的誘餌，可是當時牠卻沒有遇上敵人，因而保住了一命。

大阪府警希望借助Masahiro的魔力，來能實現零死亡交通事故的目標，警方幹部在任命儀式上就說，希望「雞鳴不止」，提醒人們交通事故不再發生。（日文為:もうケッコウ，與雞叫聲相似）

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  • 飼育員抱著Masahiro。（圖擷取自朝日新聞）

    飼育員抱著Masahiro。（圖擷取自朝日新聞）

  • Masahiro被視為大阪天王寺動物園的幸運公雞。（圖擷取自朝日新聞）

    Masahiro被視為大阪天王寺動物園的幸運公雞。（圖擷取自朝日新聞）

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