印度女師拒愛遭狂捅22刀 路人視若無睹
2016-09-21 20:53
〔即時新聞／綜合報導〕印度34歲男子辛格（Surender Singh）求愛不成，昨（20）日當街攻擊22歲女教師卡魯娜（Karuna），持利刃狂捅對方22刀，離奇的是路人紛紛視若無睹，卡魯娜最後慘死。目前辛格已被逮捕，卡魯娜的家人也要求司法嚴懲。
《印度斯坦時報》（Hindustan Times）報導，卡魯娜遭辛格騷擾、跟蹤長達1年，辛格向卡魯娜求婚多次卻遭拒絕後，開始威脅要殺死她。幾個月前，因辛格反復透過電話騷擾，卡魯娜已向警方通報此事。辛格也向警方承諾改善作法。
昨日上午，辛格一路尾隨前往學校上班的卡魯娜，最後伺機攻擊，根據監視器畫面，辛格將卡魯娜推倒在地後，持刀狂捅，一名男路人見狀想上前阻止，疑因遭嚇阻放棄轉身離去，其他路人也紛紛視若無睹，快步離去。
有分析人士指出，印度跟縱案件頻傳，雖有向警方通報，但除了受害人遇到襲擊，否則警方不會重視。
報導指，印度新德里周日才剛發生一起類似慘案件，28歲的女子在家門前被自稱深愛她的男子持刀捅死。
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