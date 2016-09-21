| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 國際

印度保護犀牛拆違建 用大象當「挖土機」

印度當局把大象當成「挖土機」，拆除位於卡濟蘭加國家公園附近的3村落。（美聯社）

2016-09-21  19:48

〔即時新聞／綜合報導〕印度阿薩姆邦的卡濟蘭加國家公園（Kaziranga National Park）為犀牛棲息地，當地政府為保護犀牛，決議拆除公園附近的民宅，並把大象當成「挖土機」，不過拆遷過程釀衝突，已經造成2人死亡。

根據《美聯社》報導，阿薩姆邦一名警官穆克什（Mukesh Aggarwa）指出，為打擊盜獵，當局下令拆除卡濟蘭加國家公園附近的3個村落，約300多間房子，並出動大象當作「挖土機」，協助拆遷作業。不過拆遷過程和當地民眾爆發衝突，居民手持石塊攻擊員警，導致大約10名員警受傷，隨後警方以催淚瓦斯及橡膠子彈回擊，造成2名居民死亡、約40人受傷。

報導指出，卡濟蘭加國家公園的犀牛保育工作相當亮眼，從1905年的75頭，截至2015年已經增加至2401頭左右，不過去年有17頭犀牛遭盜獵，今年已經有14頭犀牛遭殺害。

印度當局把大象當成「挖土機」，拆除位於卡濟蘭加國家公園附近的3村落。圖中大象正在推倒電線杆。（美聯社）

阿薩姆邦當局為打擊盜獵，下令拆除卡濟蘭加國家公園附近的3個村落，當地居民不滿房屋遭拆。（美聯社）

阿薩姆邦當局為打擊盜獵，下令拆除卡濟蘭加國家公園附近的3個村落，當地居民和警方爆發衝突。（美聯社）

印度當局為打擊盜獵，下令拆除卡濟蘭加國家公園附近的3個村落，當地居民和警方爆發衝突，已經造成2人死亡。（美聯社）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 卡濟蘭加國家公園 印度 大象 阿薩姆邦
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
莫蘭蒂重創南台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
台式椒鹽排骨便當
軟嫩入味‧可樂雞
秋日食材：山藥
洗米水超實用
轉寄

標題：印度保護犀牛拆違建 用大象當「挖土機」


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月21日‧星期三‧丙申年八月廿一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.