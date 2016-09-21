印度保護犀牛拆違建 用大象當「挖土機」

印度當局把大象當成「挖土機」，拆除位於卡濟蘭加國家公園附近的3村落。（美聯社）

2016-09-21 19:48

〔即時新聞／綜合報導〕印度阿薩姆邦的卡濟蘭加國家公園（Kaziranga National Park）為犀牛棲息地，當地政府為保護犀牛，決議拆除公園附近的民宅，並把大象當成「挖土機」，不過拆遷過程釀衝突，已經造成2人死亡。

根據《美聯社》報導，阿薩姆邦一名警官穆克什（Mukesh Aggarwa）指出，為打擊盜獵，當局下令拆除卡濟蘭加國家公園附近的3個村落，約300多間房子，並出動大象當作「挖土機」，協助拆遷作業。不過拆遷過程和當地民眾爆發衝突，居民手持石塊攻擊員警，導致大約10名員警受傷，隨後警方以催淚瓦斯及橡膠子彈回擊，造成2名居民死亡、約40人受傷。

報導指出，卡濟蘭加國家公園的犀牛保育工作相當亮眼，從1905年的75頭，截至2015年已經增加至2401頭左右，不過去年有17頭犀牛遭盜獵，今年已經有14頭犀牛遭殺害。

印度當局把大象當成「挖土機」，拆除位於卡濟蘭加國家公園附近的3村落。圖中大象正在推倒電線杆。（美聯社）

阿薩姆邦當局為打擊盜獵，下令拆除卡濟蘭加國家公園附近的3個村落，當地居民不滿房屋遭拆。（美聯社）

阿薩姆邦當局為打擊盜獵，下令拆除卡濟蘭加國家公園附近的3個村落，當地居民和警方爆發衝突。（美聯社）