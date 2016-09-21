印度保護犀牛拆違建 用大象當「挖土機」
2016-09-21 19:48
印度當局把大象當成「挖土機」，拆除位於卡濟蘭加國家公園附近的3村落。（美聯社）
〔即時新聞／綜合報導〕印度阿薩姆邦的卡濟蘭加國家公園（Kaziranga National Park）為犀牛棲息地，當地政府為保護犀牛，決議拆除公園附近的民宅，並把大象當成「挖土機」，不過拆遷過程釀衝突，已經造成2人死亡。
根據《美聯社》報導，阿薩姆邦一名警官穆克什（Mukesh Aggarwa）指出，為打擊盜獵，當局下令拆除卡濟蘭加國家公園附近的3個村落，約300多間房子，並出動大象當作「挖土機」，協助拆遷作業。不過拆遷過程和當地民眾爆發衝突，居民手持石塊攻擊員警，導致大約10名員警受傷，隨後警方以催淚瓦斯及橡膠子彈回擊，造成2名居民死亡、約40人受傷。
報導指出，卡濟蘭加國家公園的犀牛保育工作相當亮眼，從1905年的75頭，截至2015年已經增加至2401頭左右，不過去年有17頭犀牛遭盜獵，今年已經有14頭犀牛遭殺害。
印度當局把大象當成「挖土機」，拆除位於卡濟蘭加國家公園附近的3村落。圖中大象正在推倒電線杆。（美聯社）
阿薩姆邦當局為打擊盜獵，下令拆除卡濟蘭加國家公園附近的3個村落，當地居民不滿房屋遭拆。（美聯社）
阿薩姆邦當局為打擊盜獵，下令拆除卡濟蘭加國家公園附近的3個村落，當地居民和警方爆發衝突。（美聯社）
印度當局為打擊盜獵，下令拆除卡濟蘭加國家公園附近的3個村落，當地居民和警方爆發衝突，已經造成2人死亡。（美聯社）
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
- 換尿布也會觸犯性侵罪 亞利桑那判決引爭議
- 美黑人高舉雙手 白人女警照樣射殺
- 核試坑道口設偽裝網 北韓恐隨時啟動核試
- 黑人員警槍殺黑人 美國示威群眾封路縱火毆警
- 「沒有戰爭的神」 教宗：別用神之名發動戰爭
國際‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 徐若瑄夫驚傳財務危機 遭限期1年內償還43億
- 桌球》福原愛、江宏傑攜手 東京公布婚訊
- 經部花90億租發電設備 林伯豐：不是聰明作法
- 淡海輕軌列車 11月上路測試
- 竹東動漫園區前垃圾堆4天 議員PO臉書抨擊
- 日月潭釣鉤亂丟 小心受罰
- 濾掛咖啡紙袋會致癌？ 食藥署檢驗：不織布沒加溼強劑
- 中國允給藍八縣市「差異化待遇」 綠營市長：流於統戰
- 聖坦德 & 霍羅克─布達佩斯近郊遊首選地
- 桌球》江宏傑有什麼魅力？ 福原愛這樣說…
- 小六戀愛、17歲娶某...「少年阿公」顏寬恒看未成年結婚
- 日本太鼓團到宜蘭 散播愛的音符
- 又來了！韓團2PM新歌MV談「性」遭禁播
- 台大創創挑戰賽 盼點燃學子創業熱血
- 種回莫蘭蒂吹倒的老榕 大光國小師生祈福
- 邪神火速拋情傷 調情「寶萊塢裘莉」
- 防登革熱 副市長帶隊巡環境死角
- 反蜜月灣開發 林聰賢重申寸土不讓
- 加拿大eTA 寬限期延至11月9日
- 西子灣擱淺漁船 剩2艘抽油
- MLB》金鶯菜鳥馬希尼首轟出爐 可惜不敵紅襪
- 鬱卒男跳河 警消施「洪荒之力」搶救阻悲劇
- 無風無雨路面塌陷 名間下灣巷歹行
- 日本遭規模6.1強震襲擊 尚未有海嘯災損
- 日職現役最年長 42歲三浦大輔引退
- 明起回歸夏日天氣 氣象專家：第17號颱風恐生成
- 砍情敵6刀還追到急診室 男判6年
- 仁義潭水庫驚見女浮屍 送醫急救無效
- 挽救再度倒塌危機 921震央武昌宮求援
- 復出救夫家？ 徐若瑄親上火線回應了.......
- 遠雄暫緩解約 王世堅批柯文哲愛作秀
- 中職運彩1680 一起看棒球一路發（9/20賽果）
- 高齡化衝擊 台北市老年人口突破40萬
- 濕吻骨感妹！陳彥伯認了並稱近兩個月感情升溫
- 國民運動中心12月試營運 一個月免費
- 正妹露乳跳艷舞 酒醒看LINE才知去了了
- 樂生療養院後山 驚見狗狗繁殖場煉獄
- 護航赴中縣市長 國民黨嗆：心中有屎
- 看問題》給政府獻兩招
- 迷途山羊變路霸 警找主人解危
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：印度保護犀牛拆違建 用大象當「挖土機」
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分