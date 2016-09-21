美2架轟炸機逼近北韓邊界 降落南韓國空基地

今日美國2架超音速轟炸機飛越南韓領空，並降落在南韓的空軍基地，藉此向北韓展現美國的軍事力量。（美聯社）

2016-09-21 19:02

〔即時新聞／綜合報導〕北韓9日宣稱成功執行第5次核子試爆，再度升高緊張情勢，國際社會先後發表譴責聲明。今日美國2架超音速轟炸機飛越南韓領空，並降落在南韓的空軍基地，藉此向北韓展現美國的軍事力量。

根據《BBC》報導，美國駐紮在關島的2架B-1B超音速戰略轟炸機今日飛越南韓領空，並飛至北韓邊界附近，隨後降落在距離南韓首爾南邊40公里的空軍基地，而這也是美國近20年來首次有戰鬥機降落在朝鮮半島。

報導指出，一位駐韓美軍司令部的官員表示，2架B-1B超音速戰略轟炸機今日的飛行是為了要向北韓展示美國的軍事力量，並彰顯美國保護朝鮮半島的承諾。