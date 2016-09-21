| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 國際

小命不保？ 南韓擬成立特種部隊剷除金正恩

南韓軍方有計畫成立特種作戰部隊，在發生緊急情況時，剷除金正恩。（法新社）

2016-09-21  19:29

〔即時新聞／綜合報導〕北韓動作頻頻，近日傳出又要核試，南韓國防部長韓民求今（21）日表示，軍方擬成特種部隊剷除北韓領導人金正恩。

《韓聯社》報導，南韓國會今質詢質詢政府外交、統一及安全工作時，出席的韓民求表示，南韓軍方有計畫成立特種作戰部隊，在發生緊急情況時，剷除金正恩。

另外，南韓近來有輿論要求政府臨時進口美國核武以抵禦北韓，國務總理黃教安今面對國會質詢時表示，實現韓半島無核化是政府的基本方針。

對於是否向北韓水災提供援助，黃教安說，北韓遭遇嚴重情況卻執意核試，稱其應該把巨大財力和精力用於救災，而不是用於開發核武。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 北韓 南韓 金正恩
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
莫蘭蒂重創南台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
台式椒鹽排骨便當
軟嫩入味‧可樂雞
秋日食材：山藥
洗米水超實用
轉寄

標題：小命不保？ 南韓擬成立特種部隊剷除金正恩


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月21日‧星期三‧丙申年八月廿一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.