小命不保？ 南韓擬成立特種部隊剷除金正恩

南韓軍方有計畫成立特種作戰部隊，在發生緊急情況時，剷除金正恩。（法新社）

2016-09-21 19:29

〔即時新聞／綜合報導〕北韓動作頻頻，近日傳出又要核試，南韓國防部長韓民求今（21）日表示，軍方擬成特種部隊剷除北韓領導人金正恩。

《韓聯社》報導，南韓國會今質詢質詢政府外交、統一及安全工作時，出席的韓民求表示，南韓軍方有計畫成立特種作戰部隊，在發生緊急情況時，剷除金正恩。

另外，南韓近來有輿論要求政府臨時進口美國核武以抵禦北韓，國務總理黃教安今面對國會質詢時表示，實現韓半島無核化是政府的基本方針。

對於是否向北韓水災提供援助，黃教安說，北韓遭遇嚴重情況卻執意核試，稱其應該把巨大財力和精力用於救災，而不是用於開發核武。