黑人員警槍殺黑人 美國示威群眾封路縱火毆警

2016-09-21 19:43

〔即時新聞/綜合報導〕美國北卡羅萊納州(North Carolina)發生一起黑人警察槍殺一名43歲黑人男子的事件。昨(20日)當地時間下午該名男子遭警員槍殺後,隨即觸發群眾憤起集結,逾百人當晚上街抗議持續至凌晨,該事件隨後演變成縱火毆警的衝突,造成12名警員及多名示威者受傷。

槍殺案事發於夏洛特(Charlotte)一幢大廈,黑人警員文森(Brentley Vinson)當時正在大廈搜尋一名通緝犯,卻碰巧遇上持槍的非裔美國人斯科特(Keith Lamont Scott),文森認為當時狀況具高風險,便當場將他擊斃。但斯科特的親戚說,死者當時手中持有的並非槍械,而是一本書。事件發生後文森已被強制休假。

員警槍殺黑人的事件傳開後,當天下午就有近100名群眾高舉「黑人的命也是命」(Black Lives Matter)標語並喊:「沒有正義,就沒有和平 !」(No justice, no peace!)等口號,開始進行集結抗議,警方則出動鎮暴警察,向示威群眾投擲催淚瓦斯鎮壓,示威者則向警員投擲雜物反擊,場面陷入混亂。

爆發警民衝突時,除了多輛警車遭到破壞,其中一名警員臉部還遭石塊砸中。整起群眾示威一路從20日下午持續到21日凌晨,示威群眾封鎖了85號州際公路,並在公路中央縱火,導致交通受阻。整起事件造成至少12名警員及多名示威者受傷。

夏洛特警方在推特發布:「衝突造成至少12名警察受傷。其中一人臉部被石塊擊中。」

Approximately 12 officers injured. One officer hit in face with a rock

夏洛特市長珍妮弗·羅伯茨(Jennifer Roberts)發文呼籲雙方保持冷靜,並表示會徹查整起事件。

The community deserves answers and full investigation will ensue. Will be reaching out to community leaders to work together @CMPD @ncnaacp