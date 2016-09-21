黑人員警槍殺黑人 美國示威群眾封路縱火毆警

員警槍殺黑人的事件傳開後，當天下午就有近100名群眾高舉「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）標語並喊：「沒有正義，就沒有和平 ！」（No justice, no peace!）等口號。（路透）

2016-09-21 19:43

〔即時新聞／綜合報導〕美國北卡羅萊納州（North Carolina）發生一起黑人警察槍殺一名43歲黑人男子的事件。昨（20日）當地時間下午該名男子遭警員槍殺後，隨即觸發群眾憤起集結，逾百人當晚上街抗議持續至凌晨，該事件隨後演變成縱火毆警的衝突，造成12名警員及多名示威者受傷。

槍殺案事發於夏洛特（Charlotte）一幢大廈，黑人警員文森（Brentley Vinson）當時正在大廈搜尋一名通緝犯，卻碰巧遇上持槍的非裔美國人斯科特（Keith Lamont Scott），文森認為當時狀況具高風險，便當場將他擊斃。但斯科特的親戚說，死者當時手中持有的並非槍械，而是一本書。事件發生後文森已被強制休假。

員警槍殺黑人的事件傳開後，當天下午就有近100名群眾高舉「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）標語並喊：「沒有正義，就沒有和平 ！」（No justice, no peace!）等口號，開始進行集結抗議，警方則出動鎮暴警察，向示威群眾投擲催淚瓦斯鎮壓，示威者則向警員投擲雜物反擊，場面陷入混亂。

爆發警民衝突時，除了多輛警車遭到破壞，其中一名警員臉部還遭石塊砸中。整起群眾示威一路從20日下午持續到21日凌晨，示威群眾封鎖了85號州際公路，並在公路中央縱火，導致交通受阻。整起事件造成至少12名警員及多名示威者受傷。

夏洛特警方在推特發布：「衝突造成至少12名警察受傷。其中一人臉部被石塊擊中。」

Approximately 12 officers injured. One officer hit in face with a rock — CMPD News （@CMPD） September 21, 2016

夏洛特市長珍妮弗·羅伯茨（Jennifer Roberts）發文呼籲雙方保持冷靜，並表示會徹查整起事件。

The community deserves answers and full investigation will ensue. Will be reaching out to community leaders to work together @CMPD @ncnaacp — Mayor of Charlotte （@CLTMayor） September 21, 2016

群眾集結抗議開始後，警方出動鎮暴警察，向示威群眾投擲催淚瓦斯鎮壓。（路透）

示威者向警員投擲雜物反擊，場面陷入混亂，並破壞警車，並在85號州際公路上焚燒物品阻礙交通。（路透）