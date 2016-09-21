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中國公安追犯人 直接開警車狠撞2次

2016-09-21  22:17

〔即時新聞／綜合報導〕有網友在《爆料公社》轉貼一則去年（2015）中國深圳公安追緝手持刀械的犯人時，直接開車追撞該名嫌犯的畫面，只見犯人被警車狠狠的連撞2次，場面怵目驚心。

先前發生台灣員警因開單遭砍殺事件，震驚全台，讓人不禁替台灣員警執法時的安全擔憂，而有一名網友在《爆料公社》貼出中國公安執勤追緝犯人時，居然直接開車撞飛犯人的畫面。只見影片中這位逃跑的犯人在巷弄中拔腿狂奔，手上還拿著疑似西瓜刀的危險刀械，後頭的公安乾脆直接開警車連2次追撞犯人，將他擊倒在地。

影片PO網後引發不少網友討論，有網友說：「哪像台灣垃圾政府執政，差點還要讓警察向罪犯下跪」，但也有網友表示：「違反比例原則，他只是有精神障礙拿一把刀而已，為甚麼直接開車撞他？難道精神障礙沒有人權嗎？」也有網友搞笑留言：「看完我發現我摸著我的腰...」

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  • 逃跑的犯人在巷弄中拔腿狂奔，手上還拿著疑似西瓜刀的危險刀械，後頭的中國公安乾脆直接開警車連2次追撞犯人，將他擊倒在地。（圖擷自爆料公社）

    逃跑的犯人在巷弄中拔腿狂奔，手上還拿著疑似西瓜刀的危險刀械，後頭的中國公安乾脆直接開警車連2次追撞犯人，將他擊倒在地。（圖擷自爆料公社）

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