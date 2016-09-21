噁！美婦吃到「老鼠頭」 炸雞店：是雞內臟
2016-09-21 18:47
〔即時新聞／綜合報導〕美國紐約一名婦人日前和家人一同至連鎖炸雞店用餐，大快朵頤之際，發現其中一塊炸雞竟然是「炸老鼠頭」，嚇得婦人立即停止用餐，並透過臉書控制店家。
綜合外媒報導，美國紐約一名婦人托馬斯（Rosemary Thomas）透過臉書控訴連鎖炸雞店「Popeyers」，托馬斯表示，日前和姊妹、姪女至炸雞店用餐時，發現其中一塊炸雞像極「炸老鼠頭」，嚇得她們不敢繼續用餐。托馬斯當下立即拍照存證，並分享至臉書。
托馬斯表示，其他消費者恐也誤食，難以想像這家餐廳竟然曾獲得食品衛生的5顆星評價，此外托馬斯指出，她的家人事後出現腹瀉、嘔吐等症狀，緊急就醫治療。
「Popeyers」的發言人認為，托馬斯分享的照片應該是雞的內臟，將回收食品並進行檢測，此外紐約衛生部門的官員也將進入調查。
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