同意和中國談引渡條約 加國總理挨批向中國低頭

加拿大同意與中國協商簽署雙邊引渡條約，總理杜魯多挨批向中國低頭。圖為G20會議，杜魯多與中國領導人習近平握手。（資料照，路透）

2016-09-21 18:19

〔即時新聞／綜合報導〕加拿大與中國並無引渡條約，早先遣返涉從事間諜活動的加拿大公民高凱文便傳出疑是有條件交換，但今（21）日最新消息指出，加國已同意和中國協商簽署雙邊引渡條約，批評人士稱，這是加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）向中國低頭的又一個表現。

《紐約時報中文網》報導，中國長期以來盼與西方國家達成雙邊引渡條約，稱這些國家已成為涉貪官員的避難所。但憂心中國缺乏正當程序，存有人權問題，美國、英國與紐西蘭拒絕類似協商，澳洲2007年曾與中國簽署一項協議，但至今未獲得正式批准。

加拿大長期對類似條約持抵制態度，但卻突然轉變態度同意協商。而在此之前，杜魯多於G20期間多次提到涉從事間諜活動的加國公民高凱文（Kevin Garratt），隨後中方即遣返高凱文，此舉傳出疑是有條件釋放，杜魯多則否認為爭取釋放高凱文而做出妥協。

加國已在12日與中國簽署一項協議確立一些短期目標，外交部在一份聲明中指出，促進和保護人權是加國與中國關係的一個重點，最近協商包括驅逐和移交罪犯，強調政府以極高的標準在管理加國這方面事務。

批評人士則指杜魯多向中國低頭，稱這樣的妥協對加國利益與價值沒有幫助，反倒會增強中國的控制力，加國前外交官伯頓（Charles Burton）指責中國將杜魯多作為籌碼，進行引渡條約等談判，還圖達成自由貿易協議，獲得更多的加國礦產資源。