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美空軍U-2偵查機墜毀 飛行員跳傘後一死一傷

美軍一架U-2偵查機在當地時間20日早上9點5分在北加州墜毀。（美聯社）

2016-09-21  17:04

〔即時新聞／綜合報導〕美國空軍一架U-2偵查機在當地時間20日早上9點5分在北加州墜毀，機上兩名飛行員彈射逃生，一人不幸死亡，另一人受傷。

綜合外媒報導，這架U-2偵查機隸屬貝爾空軍基地（Beale Air Force Base），當時正在執行訓練任務，於20日早上9點05分左右墜毀於沙加緬度以北約97公里的的蘇特郡（Sutter County），不過，美國空軍拒絕進一步公開相關訊息，僅表明目前正在調查失事原因。

目擊民眾告訴記者，聽到了響亮聲響，並目睹飛行員彈射而出，並身著降落傘，不過其中一名飛行員仍因此死亡，原因有待調查，U-2墜毀後也讓墜機地點的草地出現大火，蘇特郡出動20輛消防車以及3架飛機前往控制火勢。

連同墜毀的U-2偵查機，目前只有5架還在運作，僅供飛行訓練任務，預計將在2019除役。U-2以極高飛行高度、在冷戰期間的戰功彪炳，飛行高度可超過70000英尺（約21336公尺），U-2飛行員因此必須穿著類似太空人的壓力衣。

機上兩名飛行員彈射逃生，一人不幸死亡，另一人受傷。（法新社）

U-2偵查機於20日早上9點05分左右墜毀於沙加緬度以北約97公里的的蘇特郡。（美聯社）

連同墜毀的U-2偵查機，目前只有5架還在運作，僅供飛行訓練任務，預計將在2019退休。（路透）

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相關關鍵字： U-2 偵察機 墜機 墜毀 空軍 美國
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