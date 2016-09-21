達賴再呼籲：勿視穆斯林為恐怖份子

2016-09-21 16:14

〔編譯陳正健／綜合報導〕西藏流亡領袖達賴喇嘛上週造訪歐洲議會時再次指出，不能將穆斯林與恐怖份子劃上等號，這種說法以偏概全。換之言，任何以宗教之名行使暴力之徒，就不能稱為穆斯林。

達賴造訪法國史特拉斯堡（Strasbourg），會見歐洲議會高層時表示：「佛教恐怖份子，穆斯林恐怖份子，這些都是錯誤用語。」

「任何人縱情於暴力，就非純正的佛教徒或穆斯林。」達賴說，因為穆斯林的教誨是，一旦涉及殺戮，就不再是真正伊斯蘭信仰的實踐者。

據報導，達賴此言是為了回應緬甸的宗教衝突。該國的羅興亞人（Rohingya）信仰伊斯蘭教，由於屬於少數族群，飽受佛教基本教義派的迫害。

達賴指出，所有主要宗教都在傳達同樣訊息，那就是愛、慈悲、原諒、包容、滿足和自律，所有的宗教皆然。

其實，達賴今年6月時就曾呼籲世人，勿對穆斯林太過恐慌。當時美國佛州奧蘭多夜店發生槍擊案、美國總統候選人川普大力抨擊穆斯林。達賴回應這些事件時表示，切勿以偏概全。