壓力太大？日本車掌執勤中突暴走 還脫衣跳高架橋...

2016-09-21 15:46

〔即時新聞／綜合報導〕位於日本東大阪市近鐵奈良線的河內小阪站今日上午10點35分發生一起70歲老婦人遭列車撞死事件，使得沿線電車受到影響，不過位在同線的東花園站中，卻有一名26歲的男性車掌因為和乘客爭吵，突然間把帽子以及上半身制服脫掉，穿越鐵道從高架橋上往下跳，嚇壞不少乘客，而這名車掌送醫後確定為腰部骨折，無生命危險。

綜合日媒報導，當時這起事件造成近鐵大阪難波至東花園沿線全面停駛，該名車掌當時正在東花園站執勤，處理被延遲旅客的後續事宜，疑似與乘客起口角，車掌突然大暴走，將上半身制服和帽子脫掉後丟向鐵軌，隨後更闖入鐵軌，到鄰近一處高架橋跳橋，從大約5到7公尺的高度跳下來。

隨後救護車抵達現場將車掌送醫，初步判定為腰椎骨折，並無生命危險，近鐵公司則表示，對於職員的不當行為感到抱歉，日後將另行公布處分結果。

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