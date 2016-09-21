壓力太大？日本車掌執勤中突暴走 還脫衣跳高架橋...
2016-09-21 15:46
〔即時新聞／綜合報導〕位於日本東大阪市近鐵奈良線的河內小阪站今日上午10點35分發生一起70歲老婦人遭列車撞死事件，使得沿線電車受到影響，不過位在同線的東花園站中，卻有一名26歲的男性車掌因為和乘客爭吵，突然間把帽子以及上半身制服脫掉，穿越鐵道從高架橋上往下跳，嚇壞不少乘客，而這名車掌送醫後確定為腰部骨折，無生命危險。
綜合日媒報導，當時這起事件造成近鐵大阪難波至東花園沿線全面停駛，該名車掌當時正在東花園站執勤，處理被延遲旅客的後續事宜，疑似與乘客起口角，車掌突然大暴走，將上半身制服和帽子脫掉後丟向鐵軌，隨後更闖入鐵軌，到鄰近一處高架橋跳橋，從大約5到7公尺的高度跳下來。
隨後救護車抵達現場將車掌送醫，初步判定為腰椎骨折，並無生命危險，近鐵公司則表示，對於職員的不當行為感到抱歉，日後將另行公布處分結果。
相關影音連結：
書き方が悪かったからもう一度。— 萩悠@文スト二期待機 （@syuyumina_00） 2016年9月21日
河内小阪で人身事故あって、電車ただでさえ止まってるのに何故か東花園の駅員が逆ギレして線路に飛び降りて消えました pic.twitter.com/aqGL1Cg1A7
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