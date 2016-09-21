| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
新竹縣府被駭？9000多人莫名收到測試信
 首頁 > 國際

壓力太大？日本車掌執勤中突暴走 還脫衣跳高架橋...

2016-09-21  15:46

〔即時新聞／綜合報導〕位於日本東大阪市近鐵奈良線的河內小阪站今日上午10點35分發生一起70歲老婦人遭列車撞死事件，使得沿線電車受到影響，不過位在同線的東花園站中，卻有一名26歲的男性車掌因為和乘客爭吵，突然間把帽子以及上半身制服脫掉，穿越鐵道從高架橋上往下跳，嚇壞不少乘客，而這名車掌送醫後確定為腰部骨折，無生命危險。

綜合日媒報導，當時這起事件造成近鐵大阪難波至東花園沿線全面停駛，該名車掌當時正在東花園站執勤，處理被延遲旅客的後續事宜，疑似與乘客起口角，車掌突然大暴走，將上半身制服和帽子脫掉後丟向鐵軌，隨後更闖入鐵軌，到鄰近一處高架橋跳橋，從大約5到7公尺的高度跳下來。

隨後救護車抵達現場將車掌送醫，初步判定為腰椎骨折，並無生命危險，近鐵公司則表示，對於職員的不當行為感到抱歉，日後將另行公布處分結果。

相關影音連結：

廣告
  • 日本近鐵東花園站一名車掌因為和乘客爭吵，突然間把帽子以及上半身制服脫掉，穿越鐵道從高架橋上往下跳，嚇壞不少乘客。圖為車掌衣物。（圖擷取自推特）

    日本近鐵東花園站一名車掌因為和乘客爭吵，突然間把帽子以及上半身制服脫掉，穿越鐵道從高架橋上往下跳，嚇壞不少乘客。圖為車掌衣物。（圖擷取自推特）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 列車 日本 跳橋 跳軌 車掌 電車
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
莫蘭蒂重創南台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
台式椒鹽排骨便當
軟嫩入味‧可樂雞
秋日食材：山藥
洗米水超實用
轉寄

標題：壓力太大？日本車掌執勤中突暴走 還脫衣跳高架橋...


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月21日‧星期三‧丙申年八月廿一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.