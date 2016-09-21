拼接屍體再通電復活！義國學者打算做「科學怪人」
2016-09-21 16:03
在進行換頭手術前，計畫主持人卡納瓦洛近期將進行彷彿小說「科學怪人」情節般的實驗。（科學怪人示意圖，擷取自網路）
〔即時新聞／綜合報導〕震驚全球的首次「換頭手術」最快在明年舉行，計畫主持人義大利神經學家卡納瓦洛（Sergio Canavero）近期在緊鑼密鼓地測試新技術，以剛死的人類屍塊組成類似驚悚小說中的「科學怪人」，一旦成功，該神經學家將把這項技術用在自願動換頭手術的病人身上。
根據英國《每日郵報》報導，卡納瓦洛已計畫進行「換頭手術」長達數年，自從延攬了長年進行動物換頭實驗的中國科學家任小平後，該團隊更趨成熟，並曾在1月時成功為一隻猴子換頭。卡納瓦洛今再度公布最新的研究成果，證實他的團隊已用南韓的新技術，為一隻癱瘓的小狗重新接合脊髓神經，令其重獲行動能力。
據悉，卡納瓦洛將使用同樣的技術，將2具初死的屍體脊髓神經重新接合，再以電擊刺激神經，試圖讓人「復活」。如此戲劇化的做法宛如知名小說「科學怪人」中的情節，隨即引發國際議論。
該團隊所計畫進行換頭手術的白老鼠，日前確定是來自俄國的史皮瑞德諾夫（Valery Spiridonov），身患罕病「沃尼克-霍夫曼症」的他健康狀況日益變差，並對肉體造成不可逆的傷害。
史皮瑞德諾夫受訪時表示，「捨棄身上傷病的部分只留下頭部，在我看來是唯一的辦法了，」不過據了解，他的女友日前曾嚴正反對他接受手術，所以手術是否能順利進行仍存在不少未知數。
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