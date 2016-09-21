漢堡+熱狗變什麼？澳洲男推出「漢堡狗」大賣

澳洲男子穆瑞將漢堡和熱狗結合，自創新食品「漢堡狗」。（圖擷自BBC，來源Hamdog）

2016-09-21 14:14

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲一名男子穆瑞（Mark Murray）發揮創意，將漢堡和熱狗結合變成新食品「漢堡狗」（Hamdog），現已開賣2個月，頗受歡迎。

《BBC》報導，穆瑞曾上電視節目提出「漢堡狗」的點子，期望獲得企業家投資，但遭拒絕。他仍不放棄，2009年「漢堡狗」申請專利成功後，穆瑞努力多年，最終在2個月前，在澳洲西部市集和市場正式開賣「漢堡狗」。

「漢堡狗」的做法相當簡單，將手工特製的造型麵包上下切成兩半，把漢堡肉對半切後擺入，中間放入熱狗，再放入典型配料如生菜、番茄、泡菜、起司、黃芥末、番茄醬等等，完成後，乍看很像一個被熱狗堡貫穿的漢堡。由於開賣後生意相當好，穆瑞的團隊甚至每15秒就能做好一個「漢堡狗」。

穆瑞表示，除了泡菜之外，漢堡狗的材料均為西澳當地食材，由於漢堡狗麵包的形狀特殊，目前只能靠人工手作，相當花時間，未來希望能找到方法半自動生產麵包。

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