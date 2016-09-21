日本「爆音米」熱銷 標榜聽戰鬥機噪音長大

日本石川縣農民推出名產「爆音米」，標榜從小聽戰鬥機的引擎聲長大，生命力堅強，風趣噱頭大受民眾歡迎。（圖截自推特）

2016-09-21 13:48

〔即時新聞／綜合報導〕過量的噪音會造成人類聽力受損，但有外媒報導指出，日本石川縣航空自衛隊小松基地附近，因戰機經常起飛造成嚴重噪音，沒想到當地農民卻順勢推出名產「爆音米」，標榜從小聽戰鬥機的引擎聲長大，生命力堅強，風趣噱頭大受民眾歡迎。

綜合外媒報導，「爆音米」的品種其實是越光米，每天都在F15戰鬥機的引擎噪音聲中長大，包裝還附上戰機的剪影，強調它茁壯的生命力。「爆音米」一年一度在小松基地航空祭販賣，去年開賣1包要價500日圓（約台幣166元），竟在20分鐘內就全部賣光，相當受到民眾歡迎。

「爆音米」的業者表示，取名成這樣並不是在搞笑，「爆音米」是真的經過認真栽種，生命力非常堅強，目前很多人在詢問，商品已經供不應求了。