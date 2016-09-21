愛貓墓地長出「彼岸花」 花語讓飼主淚崩

2016-09-21 11:52

〔即時新聞／綜合報導〕許多寵物飼主最難熬的時刻就是自己的心肝寶貝離世的那一刻，日本有網友日前在推特貼文，指出埋葬愛貓的土地上長出了「彼岸花」，事後查了彼岸花的花語，發現是「期待再相見的那一天」，讓她不禁淚崩，這故事也感動了不少日本網友。

日本網友「みこと」在日前在推特上貼出一張照片，指稱愛貓去世後數個月，埋葬著愛貓的土地上出了鮮紅的「彼岸花」，後來去查了花語，發現有「期待再相見的那一天」的意思，讓她當場淚流不止，將故事分享至推特之後，引起許多日本網友共鳴。

許多日本網友都被這故事感動，紛紛表示：「一定會再相見的！！」「我的眼淚也只不住」「貓貓一定在某處守護著你的。」「以前埋葬愛犬的土地上，也有長出彼岸花。」「みこと」也回應網友，相信貓咪肯定在天上看著我，感謝大家的鼓勵與留言，日後會好好振作起來。

彼岸花又名「石蒜」、「曼珠沙華」，是一種多年生草本植物，而彼岸花的花語也有「悲傷回憶」之意。