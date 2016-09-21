核試坑道口設偽裝網 北韓恐隨時啟動核試

南韓消息人士指出，北韓豐溪里核子試驗場內的兩條坑道入口附近現已設置大型偽裝網，可能隨時準備進行第6次核子試驗。（法新社）

2016-09-21 11:28

〔即時新聞／綜合報導〕北韓先前於本月9日進行第5次核子試驗，有消息指出，豐溪里核子試驗場內的兩條坑道入口附近現已設置大型偽裝網，南韓懷疑北韓可能隨時準備進行第6次核子試驗。

根據南韓《韓聯社》報導，南韓政府人士指出，豐溪里核子試驗場中的第2條坑道及第3條坑道的入口周邊都已設置大型偽裝網，而南韓認為北韓在從未進行過核試的第3條坑道中實施核試的可能性很大，而第2條坑道及第3條坑道的周邊情況與先前9日所進行的核試狀態相同，北韓可能已做好核試準備，隨時可能進行。

目前豐溪里核子試驗場共有三條坑道，首次核試在第一條坑道中進行，第2、3、4次核試皆在第2條坑道中進行，第5次核試則在距離第4次核試場所400公尺外進行。