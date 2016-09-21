射程可達美國 美軍司令：北韓將研發洲際飛彈

有美國軍官表示，北韓新型火箭點火試驗成功，恐代表北韓具備了發展洲際飛彈的能力。（法新社）

2016-09-21 11:46

〔即時新聞／綜合報導〕昨天傳出北韓一具新型火箭點火試驗成功，更傳出未來還要進一步發射衛星。有外媒報導指出，美國戰略司令部候任司令約翰海頓（John E. Hyten）表示，若北韓新型火箭試驗成功消息無誤，意味著北韓在研發出洲際彈道飛彈（ICBM）上有了相當大的進展。

綜合外媒報導，美國戰略司令部候任司令約翰海頓於華盛頓當地時間20日，在參議院軍事委員會聽證會上表示，若北韓新型火箭真如對外宣稱所說，具備將衛星送至地球同步軌道的能力，這便意味著採用該發動機的彈道飛彈射程可覆蓋美國本土，他認為這一點相當讓人憂心。

約翰海頓更說，若北韓擁有了可搭載核彈頭的洲際飛彈後，他們要作為何用途？這是美國國防戰略要關心的首要課題。他還說，美軍飛彈防禦系統雖然可靠，但未來還要做更週密以防備可能的威脅。