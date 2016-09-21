小護士愛上已婚男 墮胎被甩砍負心漢7刀

港女簡媛茌砍傷男子鄭栢堯案，近日開庭審理。（圖擷取自網路）

2016-09-21 11:04

〔即時新聞／綜合報導〕香港37歲男子鄭栢堯隱瞞已婚事實，與29歲護理系學生簡媛茌發展婚外情，並讓女方懷孕、墮胎，今年1月12日被憤怒的簡女持刀刺傷，胸背共7處刀傷倒在血泊中，索性保住性命。簡女被控4項蓄意傷害及一項恐嚇罪，全案近日開庭審理。

綜合港媒報導，鄭栢堯現職醫療器材銷售員，大學在中文大學主修化學，去年與簡媛茌交往3個月被妻子揭發，於是在去年9月8日對懷孕的簡女傳訊說，「我可能未有心理準備做爸爸，而且我有老婆…我覺得自己超級過分。」讓簡女只好墮胎。

鄭栢堯還說，他與簡媛茌自去年6月就沒再有性行為，因此他認為小孩不是他的種，但出於朋友的憐愛、關心，才會時常去探視、陪伴簡女。鄭栢堯說，被告與他相處時會分享一些不愉快經歷，被告面對家人、朋友、同學都有一定的波折，「她是一個比較慘的人，我十分同情及憐憫她」。