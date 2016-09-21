馬勒卡雨量驚人 日福島核電輻射污水恐外流

日本福島核電站內的輻射污染水恐會外流。（圖片取自NHK）

2016-09-21 10:29

〔即時新聞／綜合報導〕颱風馬勒卡橫掃日本九州及本州地區，已在當地時間20日晚間9時轉為溫帶低氣壓，卻也帶來驚人雨量，造成多處地區淹水。由於颱風帶來的雨水，造成福島第一核電站的地下水位高漲，輻射污染水流出港灣的可能性增加。

根據《NHK》報導，東京電力公司為了抑制地下水的上漲，增加排水泵，但颱風馬勒卡所帶來的雨量超乎預期，其地下水位在昨晚10時已經升至差不多與地表的水平。

報導指出，雨水無法滲透至地底下，因此核電站內的污染水透過地表流出的可能性增加，東京電力公司目前正想對策，防止汙染水外流。