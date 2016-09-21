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財政收入瀕臨崩潰 IS拿死屍器官「另闢財源」

IS的經濟收入音聯軍轟炸大幅下降，不過IS近來卻利用販賣人體器官、另闢財源提升收入。（歐新社）

2016-09-21  09:52

〔即時新聞／綜合報導〕激進組織「伊斯蘭國」（Islamic State）因遭受美俄聯軍轟炸，失去了許多資金收入來源，特別是石油出口，可說是遭受嚴重影響，令IS的經濟收入大幅下降，不過IS近來卻利用販賣人體器官、另闢財源提升收入。

綜合外媒報導，IS對伊拉克北部尼尼微省（Nineveh）的一間醫院下手，約有23名陣亡或受傷的IS成員被偷走腎臟、腸等器官，IS再把器官送往其他醫院出售，這些成員隨後則在嚴密控制下被轉移至郊區的醫院之中。

不過這並非是IS傳出器官買賣消息，先前IS曾在伊拉克摩蘇爾（Mosul）一間醫院進行器官摘取活動，之後再將器官販售至海外黑市。

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