消毒燈誤當照明燈 86名學童紫外線灼傷眼

2016-09-21 06:48

〔即時新聞／綜合報導〕中國廣州市洛溪新城小學分校本月9日、12日發生老師將消毒燈誤當照明燈開啟，五年級學童曝露在紫外線環境上課長達1小時，造成2個班級86名小學生遭紫外線灼傷，校方坦承疏失，允諾承擔相關責任。

《廣州日報》報導，誤開消毒燈的老師是剛到校代課的電腦教師，本月9日、12日有五年七班、八班的學童陸續出現眼睛紅腫，以及臉部和脖子等部位的皮膚疼痛等症狀，不適的學生隨即被送往醫院救治，闖禍的老師事後已向學生道歉，學校也會拆除校內的紫外線燈，防止類似事件再度發生。