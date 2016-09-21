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美眾院外委會主席重申挺台入ICAO

2016-09-21  02:20

〔中央社〕美國聯邦眾議院外交委員會主席羅艾斯今天再度重申，強烈支持台灣參與今年的國際民航組織大會，台灣掌握東亞最繁忙的空域，應該有獲得民航安全最新資訊和標準的管道。

羅艾斯（Ed Royce）於新聞稿中再度重申支持台灣參與國際民航組織（ICAO）第39屆大會。他指出，台灣是國際飛航網路中的重要一員，2015年有近6000萬人次旅客出入進出台灣，但台灣至今仍不是負責設定國際飛安標準的ICAO的成員。

羅艾斯表示，透過美國國會2013年的立法，台灣得以參與ICAO第38屆大會並得知重要的飛航一手資訊。ICAO第39屆年會即將召開，他再度強烈支持台灣應納入並參與ICAO。

他還認為，台灣掌握東亞最繁忙的空域，無庸置疑應該擁有獲得民航安全最新資訊和標準的管道，這符合民眾安全的利益。

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