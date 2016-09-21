聯大總辯論登場 歐巴馬最後一次演講
2016-09-21 00:46
〔中央社〕第71屆聯合國大會總辯論今天登場，全球逾百國元首齊聚一堂，針對2030「永續發展目標」，尋求解決之道，同時提出對抗全球衝突、貧富懸殊、氣候變遷、難民問題等因應之道。
今年也是總統蔡英文上任首次因應，政府繼續洽請友邦利用聯大及總辯論平台替台灣發聲，支持台灣參與聯合國專門機構及組織，同時請友邦致函聯合國秘書長，表達中華民國台灣參與心願。在22個友邦中，前2年皆有16國友邦替台灣仗義執言。
聯大13日開議後，因應歐洲仇外情緒高漲及敘利亞鄰國瀕臨崩潰之際，19日召開首屆「難民移民峰會」，尋求解決國際難民安置問題。
各國領袖與國際移民組織（IOM）通過二戰以來最大難民危機解決方案，也就是「紐約宣言」，誓言提升難民人權，幫助重新安置，確保受教育與就業，各國在未來2年應制定更清晰的難移民政策。
今天開始到26日的總辯論，由斐濟籍新任聯大主席湯姆森（Peter Thomson）主持，聯合國秘書長潘基文發表任內最後一次講話，強調10年秘書長經驗，讓他依舊深信只要全球站在一起，團結一致，世界將有能力終止戰爭、貧窮、衝突。
總辯論首日安排32個國家元首或總理講話，上午由巴西代總統泰梅爾（Michel Temer）打頭陣，緊接著是查德總統德比（Idriss Deby Itno）及美國總統歐巴馬，這也是歐巴馬明年初卸任前最後一次在聯大演講。
歐巴馬再次重申美國的民主價值，也再次提及全球面臨的氣候變遷、貧富不均、區域衝突、恐怖攻擊、核武威脅等。
中國大陸今年由國務院總理李克強出席，暫定明天發表講話。李克強19日下午會見歐巴馬，雙方就中美關係、共同關心的重大國際及區域問題深入交換意見。
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