「沒有戰爭的神」 教宗：別用神之名發動戰爭

教宗方濟各20日在義大利阿西西出席活動，譴責用神之名來發動戰爭的人。（法新社）

2016-09-21 00:14

〔即時新聞／綜合報導〕教宗方濟各（Pope Francis）20日在義大利阿西西（Assisi）出席一年一度的「世界祈禱日」活動，他譴責用神之名來發動戰爭的人，「沒有戰爭的神」，並為戰爭的受害者祈禱，懇求和平。

《法新社》報導，世界祈禱日活動是教宗若望保祿二世（John Paul II）在30年前所創立的，旨在對抗宗教迫害，及偽裝成宗教的極端主義。

教宗方濟各在梵蒂岡晨間彌撒時表示，現在我們被恐怖主義給嚇壞了，但對於那些無時無刻都有炸彈落下的國家和土地，這不算什麼。