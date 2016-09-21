東京大學驚傳學術醜聞 22篇論文涉造假

2016-09-21 00:27

〔即時新聞／綜合報導〕享譽國際的日本東京大學爆發學術醜聞，校方20日根據初步調查結果，承認存在造假的可能，由校外專家組成的調查委員會接下來將正式展開調查，預計可在半年內公布結果。

日本《共同社》報導，東大6個研究室自2003年發表在英國科學雜誌《自然》等，有關慢性病、心臟病等基礎研究的22篇論文，被指有合成圖片、竄改圖表等嫌疑，校方於8月開始初步調查。

調查對象包括營運醫學系和生命科學系研究所的6名教授，前東大醫院院長門脇孝也在內。門脇研究室未正面回應此事，東大公關部門則說，不能透露受調查者的名字。