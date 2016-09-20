富國銀行盜開帳戶醜聞 執行長：我們讓客戶失望了

2016-09-20 23:46

〔編譯王惠慧／綜合報導〕財經媒體「CNBC」報導，富國銀行（Wells Fargo）執行長史坦富（John Stumpf）週二赴美國參議院銀行委員會作證，他針對富國銀行欺騙性的銷售行為道歉，並表示銀行「將會做得更好」。

史坦富在道歉之餘表示，將聚焦於富國銀行出錯的地方進行修復，他表示，對於「未能善盡對客戶、銀行成員及美國公眾應負的責任，深感抱歉」，並承認「我們讓客戶失望了」。

富國銀行在相關指控及達成和解方面，將支付1.85億美元（約新台幣58億元），也導致最終5000名與此案相關的銀行員工遭革職。「CNBC」報導，參議員砲轟史坦富，為何銀行能容許這樣的疏失，並在一年後才對此採取行動，一名參議員指出，「當上千人被解職時，管理階層都去哪了？現在木已成舟，才有所謂的管理者？」。

史坦富在委員會中宣示，富國銀行的企業文化將有所改變，並表示該行已經取消那些可能引發問題的銷售目標。這些目標指得是富國員工交叉銷售產品給顧客，而顧客往往在不明就裡的情況下已經簽署。

史坦富表示上述情況，「不利於客戶，也不利於我們的業務」。里昂證券（CLSA）分析師梅約（Mike Mayo）在史坦富作證前，向媒體表示，史坦富道歉的腳本當中，並沒有回答到關於盜開帳戶醜聞的關鍵問題，也就是為何銀行花了這麼長的時間才採取行動。

民主黨參議院議員布朗（Sherrod Brown）也表示，「當我知道富國銀行犯下的詐欺行為的廣泛程度和時間長度，我嚇呆了」，他指出，希望在委員會中，能理解什麼地方出了錯，且還有哪些需要完成的事。