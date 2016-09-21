外援遭拒 「世上最悲傷北極熊」喬遷夢碎

2016-09-21 00:32

〔即時新聞／綜合報導〕一家位於中國廣州的海洋世界被質疑虐待動物，有隻北極熊「披薩」（Pizza）早先被動保組織拍到神情哀傷、倒臥地上的模樣，引發外界關注，有英國的動物園雖出面表示願意幫忙安置，但海洋世界卻拒絕來自英國的這份美意，並聲稱「毋需外國組織介入」。

北極熊「披薩」一臉憂傷絕望、倒臥地上，被關在某間購物中心的海洋世界內，這幅模樣在早先引發動保組織高度關注，稱牠為「全世界最悲傷的北極熊」，並發表相關影片，引發許多民眾關注，動保組織也質疑，海洋世界的居住環境惡劣，還涉及虐待動物，英國約克郡野生動物園（Yorkshire Wildlife Park）獲悉此事後表示，近日已聯繫該單位，表達收養「披薩」的意願，但要求該間海洋世界不能再用其他動物來替代「披薩」。

綜合媒體報導，雖然英國的動物園釋出善意，但海洋世界的負責人拒絕這項提議，並聲稱海洋世界符合當地的法律要求，「毋需外國組織介入」。

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