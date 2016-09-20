美國警殺黑人又一樁 手無寸鐵非裔牧師遭女警射殺

2016-09-20 23:37

〔即時新聞／綜合報導〕美國近年來常發生白人警察射殺黑人的事件，最近又多了一起，而且遭槍殺的是一位手無寸鐵的非裔牧師，開槍的則是一位白人女警。

綜合外媒報導，美國奧克拉荷馬州（Oklahoma）一位40歲的牧師庫切爾（Terrence Crutcher）在9月16日時遭到警方盤查，從監視錄影帶中可以看到他手上並沒有武器、而且他將兩手舉高，照著警方的指示往車子走去。然而一群警方卻將槍口對準他，之後更有警方對庫切爾開槍，他於是中彈倒地身亡。

報導指出，開槍的是一位白人女警（Betty Shelby），不過她為何會對庫切爾開槍，目前還在調查當中。不過從警方直升機的監視影帶中也可以聽到，機上當時也有一人說，庫切爾看起來像個壞蛋，可能想做什麼事。

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