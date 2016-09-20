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不挺川普別想再選總統！ 凱希克不甩黨高層暗示

2016-09-20  22:44

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國共和黨全國委員會（RNC）主席蒲博思日前公開警告，不支持共和黨總統候選人川普問鼎白宮的其他前總統參選人，以後就別想再爭取成為共和黨黨總統候選人。在黨內初選中與川普戰到最後一刻、多次強調不挺川的俄亥俄州州長凱希克回嗆，這是霸凌。

蒲博思18日在哥倫比亞廣播公司（CBS）的「面對國家」節目中受訪時暗示，那些在黨內初選中誓言無論誰成為共和黨總統候選人都將大力支持、但如今卻不肯表態挺川的共和黨前總統參選人，可能會被禁止日後再度企圖爭取代表共和黨問鼎白宮。

蒲博思說，這些川普的黨內初選對手得出面表態，否則哪天他們想再出來選的話，共和黨全國委員會在提名過程中會進行評估，可能不會讓他們太好過。

凱希克已多次表明不會支持川普，連7月份在俄亥俄州舉行、正式提名川普為共和黨總統候選人的全國黨代表大會都沒出席。

凱希克的首席策士魏佛19日回嗆蒲博思，指稱蒲博思根本不懂凱希克不挺川此一重大目的背後的想法，還嗆蒲博思這個來自威斯康辛州小鎮基諾沙、無法挺身捍衛共和黨原則或信仰的黨工的發言是霸凌，嚇不倒凱希克。

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  • 美國共和黨全國委員會主席蒲博思暗示不挺川以後別想再選總統，但俄亥俄州州長凱希克就是不甩。圖為16日前往白宮與歐巴馬總統會面的凱希克在白宮每日新聞簡報會上發言。（美聯社）

    美國共和黨全國委員會主席蒲博思暗示不挺川以後別想再選總統，但俄亥俄州州長凱希克就是不甩。圖為16日前往白宮與歐巴馬總統會面的凱希克在白宮每日新聞簡報會上發言。（美聯社）

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