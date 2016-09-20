不挺川普別想再選總統！ 凱希克不甩黨高層暗示

2016-09-20 22:44

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國共和黨全國委員會（RNC）主席蒲博思日前公開警告，不支持共和黨總統候選人川普問鼎白宮的其他前總統參選人，以後就別想再爭取成為共和黨黨總統候選人。在黨內初選中與川普戰到最後一刻、多次強調不挺川的俄亥俄州州長凱希克回嗆，這是霸凌。

蒲博思18日在哥倫比亞廣播公司（CBS）的「面對國家」節目中受訪時暗示，那些在黨內初選中誓言無論誰成為共和黨總統候選人都將大力支持、但如今卻不肯表態挺川的共和黨前總統參選人，可能會被禁止日後再度企圖爭取代表共和黨問鼎白宮。

蒲博思說，這些川普的黨內初選對手得出面表態，否則哪天他們想再出來選的話，共和黨全國委員會在提名過程中會進行評估，可能不會讓他們太好過。

凱希克已多次表明不會支持川普，連7月份在俄亥俄州舉行、正式提名川普為共和黨總統候選人的全國黨代表大會都沒出席。

凱希克的首席策士魏佛19日回嗆蒲博思，指稱蒲博思根本不懂凱希克不挺川此一重大目的背後的想法，還嗆蒲博思這個來自威斯康辛州小鎮基諾沙、無法挺身捍衛共和黨原則或信仰的黨工的發言是霸凌，嚇不倒凱希克。