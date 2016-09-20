明年財政赤字 法國財長：占GDP比重降到低於3％
2016-09-20 22:26
〔編譯王惠慧／綜合報導〕路透報導，法國財政部長沙班（Michel Sapin）週二表示，儘管法國政府的額外支出達57億歐元（約63.7億美元），仍會堅持目標，將明年財政赤字占GDP比重降到低於3%。
2017年的年度預算將包含歷時7個月的總統大選期間，沙班警告，那些承諾將削減課稅的候選人，將可能摧毀法國在歐洲好不容易贏來的信任。沙班在記者會上表示，「我希望提醒那些承諾減稅政策將即刻生效的人，只會留下之後必須削減支出的後果，法國政府將可能面臨信任危機」。
由於該國先前表示要在2017年，將預算赤字壓低到歐元區所要求的3%上限，然而法國保守黨提出的計畫，將導致此承諾無法兌現，沙班表示，「這將是一場悲劇，在幾個月內揮霍掉此前所有的努力」。
沙班解釋，額外支出是在法國遭遇恐攻之後，為加強國家安全所做的決定，其中包括提高教師工資、培訓更多失業人員的部分，將可透過儲蓄或稅收措施被完全抵銷。
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