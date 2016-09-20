| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 國際

明年財政赤字 法國財長：占GDP比重降到低於3％

2016-09-20  22:26

〔編譯王惠慧／綜合報導〕路透報導，法國財政部長沙班（Michel Sapin）週二表示，儘管法國政府的額外支出達57億歐元（約63.7億美元），仍會堅持目標，將明年財政赤字占GDP比重降到低於3%。

2017年的年度預算將包含歷時7個月的總統大選期間，沙班警告，那些承諾將削減課稅的候選人，將可能摧毀法國在歐洲好不容易贏來的信任。沙班在記者會上表示，「我希望提醒那些承諾減稅政策將即刻生效的人，只會留下之後必須削減支出的後果，法國政府將可能面臨信任危機」。

由於該國先前表示要在2017年，將預算赤字壓低到歐元區所要求的3%上限，然而法國保守黨提出的計畫，將導致此承諾無法兌現，沙班表示，「這將是一場悲劇，在幾個月內揮霍掉此前所有的努力」。

沙班解釋，額外支出是在法國遭遇恐攻之後，為加強國家安全所做的決定，其中包括提高教師工資、培訓更多失業人員的部分，將可透過儲蓄或稅收措施被完全抵銷。

廣告
  • 法國財政部長沙班週二表示，儘管法國政府的額外支出高達57億歐元，仍會堅持目標，將明年財政赤字降至占GDP比重降至低於3 ％。圖為法財長沙班於記者會上發表談話。（法新社）

    法國財政部長沙班週二表示，儘管法國政府的額外支出高達57億歐元，仍會堅持目標，將明年財政赤字降至占GDP比重降至低於3 ％。圖為法財長沙班於記者會上發表談話。（法新社）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： GDP 比重 法國 法國財政部長 財政赤字
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
莫蘭蒂重創南台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧客家油雞
什錦海鮮燴飯
認識台灣虱目魚
水果攝取小知識
轉寄

標題：明年財政赤字 法國財長：占GDP比重降到低於3％


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月21日‧星期三‧丙申年八月廿一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.