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太狂了！強國宿舍 一個人有54個室友

2016-09-20  22:59

〔即時新聞／綜合報導〕和室友一起上課、生活，是不少大學生美好的住宿回憶，不過強國這間宿舍，一間寢室竟塞滿55名學生，住宿品質令人堪憂。

根據《重慶晨報》報導，中國四川省儀表工業學校一間男生宿舍，位在一棟教學大樓地下室，空間約42坪大，校方卻在此放置29張上下床，共58個床位。此外，房間裡有兩台直立式冷氣，前後有兩個出口，但因為裡面只有3扇窗戶，似乎讓房間的空氣不太流通。

報導指出，從後門往前走幾步，能看到一間破舊的平房，這就是住宿生的共用衛浴，55名學生必須塞在這個小平房裡洗澡、上廁所，有住宿生說，老舊平房裡只有8個蹲式廁所，50幾位住宿生必須輪流使用。

對此，校方表示，今年招生數量超出預期，原本只計畫招收1800名學生，如今卻招了2000多名學生，導致宿舍床位嚴重不夠，引來外界關注，校方也承諾一定會改善調整。

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  • 一間寢室竟塞滿55名學生，住宿品質令人堪憂。（圖取自《重慶晨報》）

    一間寢室竟塞滿55名學生，住宿品質令人堪憂。（圖取自《重慶晨報》）

  • 這間破舊的平房，為住宿生的共用衛浴。（圖取自《重慶晨報》）

    這間破舊的平房，為住宿生的共用衛浴。（圖取自《重慶晨報》）

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