中國PO出遣送13詐騙台嫌影片 稱有重要意義
2016-09-20 22:27
〔即時新聞／綜合報導〕柬埔寨於上月底破獲電信詐騙案中，逮捕多名嫌犯，其中包含13名台灣人，今更將這些嫌犯全部遣送到中國，晚間中國公安部刑偵局更在網路PO出遣送犯人的影片，宣稱將台嫌押回中國依法處理，對防範詐騙有重要意義。
柬埔寨於今年8月30日破獲一起跨國電信詐騙案，當時逮捕的60多名嫌犯中，包含13名台灣人。因我國在柬埔寨未設辦事處，加上中國主張受害者均為中國籍，要求將所有嫌犯遣送至中國，柬埔寨政府在迫於壓力下，於今日將13名台灣嫌犯強制遣送至中國。外交部已對此深表不滿及嚴正關切。
不料，中國公安部刑偵局晚間8點多又於微博上貼文宣稱，「柬埔寨移民總局在其首都金邊搗毀一處電信網絡詐騙犯罪窩點，抓獲63名犯罪嫌疑人（大陸50人、台灣13人）」，「特別是將台灣犯罪嫌疑人從肯亞、馬來西亞、柬埔寨等國押回中國依法處理，對有效遏制電信網路詐騙犯罪具有重要意義。」該則貼文也提到，該架遣送詐騙嫌犯的飛機，是於晚間8點20分左右降落於江蘇省南京市的祿口機場。
《中央社》報導提到，外交部獲知此事後，第一時間已指示駐胡志明市辦事處長梁光中前往柬國政府協商，但中國對柬國政府強力施壓，並阻止駐處人員探視，梁光中協商未果。
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