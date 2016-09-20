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研究發現 美國3％人擁有全國一半槍枝

2016-09-20  23:02

〔即時新聞／綜合報導〕美國人因為可以合法擁有槍枝，國家經常發生槍擊事件，然而當槍擊案發生時，卻很少人正好有帶槍可以阻止。最近一項調查就發現，美國有一半的槍枝被3%的人口所掌握。

綜合外媒報導，美國哈佛大學和東北大學（Northeastern University）公布的最新研究發現，美國現在共有2.65億枝槍枝，數量比1994年成長了7000萬。雖然人民擁槍的數量大幅提升，但是總人口中槍枝擁有者的比例卻降低，從1994年的25%減少到22%。值得注意的是，從1994年至今，女性擁槍者有增加趨勢，現在有12%的女性擁有槍枝。

雖然美國人口中有22%的擁槍者，然而研究指出，美國槍枝分布得相當不均，有高達一半的槍枝都是被3%的美國人所擁有，這群人平均每人有17枝槍械。而且多數槍枝都是被白人、男性族群所擁有，在擁有槍枝者中有25%是白人與少數族群，16%是西班牙裔，黑人則佔了14%。

如果依槍枝類型來區分，就可以發現不同種族的人擁槍的喜好，調查發現，輕便手槍的擁有者高達44%是黑人，西班牙裔則佔了33%。

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  • 在美國，人民可以合法擁有槍枝。（路透）

    在美國，人民可以合法擁有槍枝。（路透）

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