深港通10月底測試 券商測算11月17日開通

2016-09-20 21:03

〔記者楊芙宜／台北報導〕香港交易所行政總裁李小加今日表示，深圳和香港股市交易連結機制「深港通」10月底將進行測試，11月初完成測試後公布正式啟動日期。中媒引述參與籌備的券商人員測算，可能於11月17日正式開通，恰恰好和上海和香港股市連結機制「滬港通」啟動相隔2年。

「深港通」進入最後籌備階段，李小加今日出席香港一場論壇後表示，10月底將測試「深港通」，等11月初完成測試後會公布正式實施日期。李指出，近期資金流入港股，有助於吸引大型基金入市，而中國政府批准保險資金南下，也將可望成為資金進入港股的新推動力。

香港交易所9月通告券商，稱香港結算公司將於10月至11月安排一系列深港通的市場演習，讓結算參與者準備。上海「澎湃新聞」報導，某上市券商表示10月深圳交易所將組織全網測試，目前細則仍處於徵求意見稿階段，尚未正式公佈，技術上或還需要一定準備時間。

報導指出，某券商深港通工作小組人員根據目前各方準備情況、先前經驗推測，深港通可能於11月17日正式開通，離2014年11月17日啟動的滬港通恰好相隔2年。