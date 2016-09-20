深港通10月底測試 券商測算11月17日開通
2016-09-20 21:03
〔記者楊芙宜／台北報導〕香港交易所行政總裁李小加今日表示，深圳和香港股市交易連結機制「深港通」10月底將進行測試，11月初完成測試後公布正式啟動日期。中媒引述參與籌備的券商人員測算，可能於11月17日正式開通，恰恰好和上海和香港股市連結機制「滬港通」啟動相隔2年。
「深港通」進入最後籌備階段，李小加今日出席香港一場論壇後表示，10月底將測試「深港通」，等11月初完成測試後會公布正式實施日期。李指出，近期資金流入港股，有助於吸引大型基金入市，而中國政府批准保險資金南下，也將可望成為資金進入港股的新推動力。
香港交易所9月通告券商，稱香港結算公司將於10月至11月安排一系列深港通的市場演習，讓結算參與者準備。上海「澎湃新聞」報導，某上市券商表示10月深圳交易所將組織全網測試，目前細則仍處於徵求意見稿階段，尚未正式公佈，技術上或還需要一定準備時間。
報導指出，某券商深港通工作小組人員根據目前各方準備情況、先前經驗推測，深港通可能於11月17日正式開通，離2014年11月17日啟動的滬港通恰好相隔2年。
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
- 住日本飯店「把水都打開」流光 中國商人遭罵翻
- 強國Note7爆炸造假？ 三星：中國用戶刻意加熱
- 國會大選壓倒勝 普廷連任路無對手
- 世上最悲傷北極熊有救了！ 英國動物園願意收養
- 選舉挫敗 梅克爾承認敗因就是難民政策
國際‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 強颱「激戰」中央山脈 珍貴畫面曝光！
- 終結16年張榮味時代！台北農產總座請辭
- 《皇后》搖滾台北Hot翻天 跟歌迷玩自拍
- 徐國勇私會邱泰源求幫忙 他最擔心這件事...
- 台版鋼鐵人 3D列印電動義肢
- 921國家防災日 桃園楊梅、大園、蘆竹試放海嘯警報
- MLB》燃燒 印地安人考慮季後賽3人輪值
- 依職權、行程法規定 NCC：嚴審中嘉案
- 寶石國小教師吳皎菁 用校內資源打造「育花」園
- 操作機械雙腳掌被切斷 老闆竟說他「非員工」…
- 自由廣場》敬致洪慈庸委員的公開信
- 林明溱中國行 議員要求到議會專案報告
- 《使徒行者》邀張家輝古天樂鬥智
- 中市公園樹木生病 有請專家會診
- 黃仁德為戲一週瞬減5kg 嚴禁炸雞配啤酒
- 蕭煌奇節目慶生 透露生日願望快娶妻生子
- 會徽遭中國打壓 殘總：中華奧會過去都用黨徽
- 地球連續16個月高燒 北極海冰層覆蓋創第2少
- MLB》投了4局好球 陳偉殷復出挨轟可惜了
- 國家隊「52號」不退休 等鋒砲當教練時穿
- 浪浪變校犬 可樂南下演講
- 台南議長補選風雲 民進黨諷藍營推不出人選
- 中職》林智勝開轟 兄弟2打者單季30轟達陣
- 自由廣場》香港經驗：大陸人是罵不走的
- 中職》東園國小少棒隊參訪 朱育賢大方分享棒球路
- NBA》麥基無極限 上傳晃掉內褲影片？！（影音）
- 花9萬買毒變糖粉 他報復勒贖30萬元
- 蔡友才一等財政獎章被註銷
- 托育一條龍追加預算6億 議員質疑
- 誦經400次要240萬 法師收不到錢告阿婆
- 隋棠結婚生子 沒拍婚紗辦婚宴全因...
- 驚！地表最強大肚婆 孕婦主播狂練舉重
- 三井公布台中港OUTLET PARK最新設施
- 江蕙封麥DVD月底問世 獨留歌神「音」姿
- 發票少4成 創世推公益護照
- 前朝失敗案例？ 林佳龍揭幕新建國市場意有所指
- 新台幣續揚 中午暫收31.345元
- 富岡港淤沙未清 蘭嶼綠島仍斷航
- 金門營區風災慘 傳參謀長要吹冷氣逼兵找電
- 防護員也「鋒」狂》幫鋒哥做伸展 緊張到發抖
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：深港通10月底測試 券商測算11月17日開通
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分