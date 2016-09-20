里昂證：中國影子金融壞帳 恐占GDP的3.7％

2016-09-20 20:34

〔記者盧永山／台北報導〕里昂證券發布報告預估，到2015年底，中國影子金融體系的規模已達54兆人民幣（以下同，8.1兆美元），相當於GDP的79%，且64%是由銀行業所承作，而影子金融體系的壞帳損失可能占GDP的3.7%。

里昂證券對中國影子金融體系的壞帳損失預估，是預估影子金融體系的潛在壞帳達4.2兆元，並假設壞帳回復率（recovery ratio）達40%，壞帳損失將達2.52億元。

里昂證券重申5月對中國銀行業壞帳率的預估為15%，或11.4兆元，假設壞帳回復率為40%，壞帳損失將達6.84億元，或占GDP的10%。

影子金融的壞帳損失加上銀行業壞帳損失合計將達9.36億元，占中國GDP規模68.4億元的13.7%。

國際清算銀行（BIS）日前發出警告，中國的信用貸款過度成長，很可能在3年內爆發銀行業的金融危機，且該機構估計，中國的債負比率（debt-service Ratio）達5.4%，顯現了中國經濟的潛在憂患。