不只是賺錢 反思黑心「B型企業」正夯

2016-09-20 22:29

〔即時新聞／綜合報導〕近年來，美國興起的「B型企業」（Benefit Corporation, B Corp）風潮吹向全球，強調企業要重視的利益（Benefit），不只有企業獲利，同時還要兼顧公平正義和社會公益。據媒體報導，目前全球超過1800家B型企業獲得認證，還有4萬多家申請中，成為一個全球性運動。

綜合媒體報導，「Best For the World」（對世界最好企業）日前甫揭曉國際得獎名單，台灣有2企業從1800個B型企業脫穎而出。而所謂B型企業，是源於對以往資本主義一昧追求極大獲利，卻加劇貧富差距、掠奪環境資源，甚至以黑心手段達成目標的反思。其被美國雜誌《財星》（Fortune）譽為2016年企業5大趨勢之一。

B型企業主認為，營利未必要建立在掠奪和消耗之上，而是追求與勞工權益、環境永續、社區發展、社會公平達成「共好」局面，將社會價值融入經營理念，透過友善環境、公平貿易及僱用弱勢員工等，實踐企業的社會使命，證明企業與公益不再是對立概念，透過商業模式也能解決社會問題。