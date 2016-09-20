中國公司怪規定 員工買這款手機將直接辭退

2016-09-20 21:30

〔即時新聞／綜合報導〕最近蘋果公司發行了新系列的iPhone，引來全球果粉爭相購買。然而中國卻有一家公司嚴格禁止員工買iPhone 7系列手機，更揚言如果發現違規情形，將會直接辭退。

綜合報導指出，中國河南省一間公司最近推出新規定，禁止員工購買蘋果iPhone 7和iPhone 7 Plus，經發現違規者，必須直接到公司辦理辭職手續，希望喚起員工的愛國之心。該公司還公告指出，如果大家經濟較寬裕、條件允許，應該要更關心父母的健康、孩子的成長和國家的興亡。

有該公司員工透露，規定是由公司董事長直接發出的，他希望員工不要走上歧途，也想喚起大家的愛國意識。然而中國法界人士卻說，如果公司因為員工使用某品牌商品而辭退他，就違反了《勞動合同法》，被辭退的員工可以索賠。

這樣的公告引來中國網民的討論，有網民能理解老闆的心意，但也有很多網民不滿留言，「哪款手機裡沒有美國或日本的電子配件？乾脆別買手機了。」、「意思是買三星就愛國了？」還有網民幽默留言，「我想知道這個董事長是開哪牌的汽車...」。