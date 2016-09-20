中資進駐引排華潮？ 法國頻傳攻擊華裔事件
2016-09-20 21:45
〔即時新聞／綜合報導〕3名台灣旅客18日在巴黎搭乘郊區鐵路RER C線時遭到攻擊，其中一名受到重傷，目前暫無生命危險。據媒體報導，2016年法國至少已發生2起華裔
遭受暴力攻擊事件，而近來中資大舉進駐法國各大產業，可能是法國排華潮的導火線。
《三立新聞》報導，法國近期發生多起華裔的暴力攻擊事件，2016年1月，一名華裔遊客遭喬裝問卷調查員扒竊。7月旅法中國男子張朝林，住家遭闖搶劫，被重毆昏迷致死，還曾引起華人示威抗議。近期甚至有華裔社區遭到法國青年以煙火攻擊，並持武器打傷當地居民。
報導指出，華裔遊客已被當地非法勢力視為肥羊，艾菲爾鐵塔等著名觀光景點，偷竊搶劫事件頻傳；另有分析指出，中資大量進駐法國葡萄酒及汽車產業，引發在地人強烈不滿，可能成為排華潮的導火線。
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