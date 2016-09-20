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恐怖！騎車到一半被狠踹 女子墜地顱內出血昏迷

2016-09-20  21:11

〔即時新聞／綜合報導〕中國南寧一名女子在上周中秋節（15號）吃完晚餐後，騎電動車返家，沒想到突然被後面尾隨的男騎士狠踹一腳，當下她整個人被踹中身體倒地，當場暈了過去。隨後路人報警將她送醫，但因女子頭部當時重擊在地，至今仍昏迷不醒，尚未脫離危險期。

綜合媒體報導，該名遭踹女子男友憤怒表示，原先猜測女友是被後方來車撞倒昏迷，但在警方調閱道路監視器後，居然看到一名騎車男子加速前進，然後從左後方用力狠踹其女友，導致她連人帶車一起摔在地上。

南寧市第二人民醫院剛出爐電腦掃描顯示，女子顱內出血狀況未停，至今仍在昏迷中，情況不樂觀。醫生表示，即便女子康復，近期的記憶也會因為大腦損傷嚴重而失去。

目前當地警方已著手調查女子生活狀況，至於是否與人結怨，家屬認為不可能。法律人士指出，無論女子有無與他人發生糾紛，行兇者的動作已觸犯了刑法。

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  • 中國南寧一名女子在上周中秋節（15號）吃完晚餐後，騎電動車返家，沒想到突然被後面尾隨的男騎士狠踹一腳。（圖擷自微博）

    中國南寧一名女子在上周中秋節（15號）吃完晚餐後，騎電動車返家，沒想到突然被後面尾隨的男騎士狠踹一腳。（圖擷自微博）

  • 該名被踹女子整個人身體倒地，當場暈了過去。（圖擷自微博）

    該名被踹女子整個人身體倒地，當場暈了過去。（圖擷自微博）

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相關關鍵字： 中國南寧 中秋節 尾隨 昏迷 踹人 顱內出血
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