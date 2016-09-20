敘利亞物資車隊遭炸 美國震怒 聯合國擬終止救援

2016-09-20 20:12

〔即時新聞／綜合報導〕昨（19日）聯合國證實，物資救援車在美、俄針對敘利亞內戰商議停火破局後遇襲，但未透露是誰發動攻擊，也沒有說明死亡人數。在敘利亞內戰陰影下，目前世界各國領袖正在紐約出席聯合國年度會議。

綜合外媒報導，聯合國與敘利亞紅新月會（南盟）的車隊 （SARC）在運送糧食及生活物資補給進阿勒坡時，遭遇空襲，「敘利亞人權瞭望台組織」（Syrian Observatory for Human Rights）表示，這次攻擊主使者不是敘利亞就是俄國的飛機，自從停火協議結束，阿勒坡內部和周遭地區共發生35起襲擊事件。目前這起救援車空襲事件已導致14名志工喪生。

聯合國人道主義救援機構發言人表示，在先前就已經告知交戰雙方，救援車隊等同一種特別許可，但沒想到居然遭受空襲，並強調若此次攻擊行動是蓄意策劃，那麼就等同「戰爭罪」，並說：「目前，我們將針對當地局勢做重新的評估，救援行動將保持暫停。」聯合國援助首席奧布萊恩（Stephen O'Brien）則要求針對此次空襲進行調查。

美國國務院針對此事事件表示「震怒」，華府也發言指出在日後他們會重新評估與俄羅斯在合作的前景問題。