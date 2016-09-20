| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
獨家》韓國瑜仍未辭 農產運銷總經理人事添變數
 首頁 > 國際

敘利亞物資車隊遭炸 美國震怒 聯合國擬終止救援

2016-09-20  20:12

〔即時新聞／綜合報導〕昨（19日）聯合國證實，物資救援車在美、俄針對敘利亞內戰商議停火破局後遇襲，但未透露是誰發動攻擊，也沒有說明死亡人數。在敘利亞內戰陰影下，目前世界各國領袖正在紐約出席聯合國年度會議。

綜合外媒報導，聯合國與敘利亞紅新月會（南盟）的車隊 （SARC）在運送糧食及生活物資補給進阿勒坡時，遭遇空襲，「敘利亞人權瞭望台組織」（Syrian Observatory for Human Rights）表示，這次攻擊主使者不是敘利亞就是俄國的飛機，自從停火協議結束，阿勒坡內部和周遭地區共發生35起襲擊事件。目前這起救援車空襲事件已導致14名志工喪生。

聯合國人道主義救援機構發言人表示，在先前就已經告知交戰雙方，救援車隊等同一種特別許可，但沒想到居然遭受空襲，並強調若此次攻擊行動是蓄意策劃，那麼就等同「戰爭罪」，並說：「目前，我們將針對當地局勢做重新的評估，救援行動將保持暫停。」聯合國援助首席奧布萊恩（Stephen O'Brien）則要求針對此次空襲進行調查。

美國國務院針對此事事件表示「震怒」，華府也發言指出在日後他們會重新評估與俄羅斯在合作的前景問題。

廣告
  • 救援車隊中共18輛卡車遇襲，被炸到面目全非。（圖擷自法新社）

    救援車隊中共18輛卡車遇襲，被炸到面目全非。（圖擷自法新社）

  • 聯合國人道主義救援機構發言人表示，在先前就已經告知交戰雙方，救援車隊等同一種特別許可，並強調若此次攻擊行動是蓄意策劃，那麼就等同「戰爭罪」。（圖擷自法新社）

    聯合國人道主義救援機構發言人表示，在先前就已經告知交戰雙方，救援車隊等同一種特別許可，並強調若此次攻擊行動是蓄意策劃，那麼就等同「戰爭罪」。（圖擷自法新社）

  • 糧食及物資被炸碎散落一地。（圖擷自法新社）

    糧食及物資被炸碎散落一地。（圖擷自法新社）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 俄羅斯 敘利亞 物資 空襲 終止救援 美國 聯合國 阿勒坡
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
莫蘭蒂重創南台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧客家油雞
什錦海鮮燴飯
認識台灣虱目魚
水果攝取小知識
轉寄

標題：敘利亞物資車隊遭炸 美國震怒 聯合國擬終止救援


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月20日‧星期二‧丙申年八月廿
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.