Note 7自燃事件太嚇人！這兩間快遞公司拒接單
2016-09-20 20:09
〔即時新聞／綜合報導〕韓國三星手機Galaxy Note 7在世界各地頻傳爆炸，日前已有多家航空公司禁止在機上使用，近日快遞公司FedEx和UPS也發出禁令，拒接Note 7的快遞服務。
有網友在美國論壇網《reddit》指出，自己多次與三星聯絡，詢問有關Note 7的換機計畫，近日三星終於回信回覆，由於FedEx和UPS都拒絕接下Note 7的快遞服務，導致美國民眾目前沒有實際可用的換機計畫。
據了解，美國已經發生91起Note 7自燃事件，FedEx和UPS才會對三星召回計畫有所顧慮，拒絕接下Note 7的快遞服務。
對此，三星也發表新的聲明，由於FedEx和UPS都拒絕接下Note 7的快遞服務，三星將會宣布新的換機計畫，來替代之前的退貨、退款方案。
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