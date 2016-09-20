香港傳首起Note7爆炸案例 三星：正在了解中

2016-09-20 19:03

〔即時新聞／綜合報導〕全球接連傳出南韓三星Note7的爆炸事件，在香港也出現首起爆炸案例，所幸機主並未受傷，香港三星也表示正在了解中。

綜合媒體報導，一名香港女子在臉書上表示，9月初買的Note7卻在19日發生爆炸，當時她正在使用電話，卻突然聽見「吱吱吱」聲響，便嚇得立即停止使用，手機也隨即開始冒煙，最後甚至因疑似過熱導致手機出現融化現象。

香港女子表示，由於之前傳出三星電池有問題，她曾向電訊公司查詢，但獲告知沒問題，不須回收。在等候手機「爆完」冷卻後，才將殘骸交回電訊公司處理。香港三星發言人也對事件表示關注，現正調查了解中。