| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
獨家》韓國瑜仍未辭 農產運銷總經理人事添變數
 首頁 > 國際

香港傳首起Note7爆炸案例 三星：正在了解中

2016-09-20  19:03

〔即時新聞／綜合報導〕全球接連傳出南韓三星Note7的爆炸事件，在香港也出現首起爆炸案例，所幸機主並未受傷，香港三星也表示正在了解中。

綜合媒體報導，一名香港女子在臉書上表示，9月初買的Note7卻在19日發生爆炸，當時她正在使用電話，卻突然聽見「吱吱吱」聲響，便嚇得立即停止使用，手機也隨即開始冒煙，最後甚至因疑似過熱導致手機出現融化現象。

香港女子表示，由於之前傳出三星電池有問題，她曾向電訊公司查詢，但獲告知沒問題，不須回收。在等候手機「爆完」冷卻後，才將殘骸交回電訊公司處理。香港三星發言人也對事件表示關注，現正調查了解中。

廣告
  • 香港也出現首起Note7爆炸案例，疑因過熱導致手機出現融化現象。（圖擷取自臉書）

    香港也出現首起Note7爆炸案例，疑因過熱導致手機出現融化現象。（圖擷取自臉書）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 三星 三星Note7 爆炸 香港
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
莫蘭蒂重創南台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧客家油雞
什錦海鮮燴飯
認識台灣虱目魚
水果攝取小知識
轉寄

標題：香港傳首起Note7爆炸案例 三星：正在了解中


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月20日‧星期二‧丙申年八月廿
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.