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國際包裹走私價值28億日圓安毒 日警逮2台嫌

2016-09-20  16:56

〔即時新聞／綜合報導〕日本再逮台灣人走私毒品！神奈川縣警方今（20）日表示，來自台灣的1男1女涉嫌利用國際包裹走私約40公斤安非他命，黑市價格約28億日圓（約8億6000萬台幣），目前2人已遭逮捕。

日本《共同社》報導，這2名台灣人涉嫌在8月將約40公斤安毒分成逾300份，藏在180個背包內，再將背包裝入紙箱，透過國際包裹走私到日本。

橫濱海關檢查時發現問題，將裡面東西換掉後繼續追查下落，本月7日，警方循線於橫濱中區的酒店，以涉嫌違反《毒品特例法》逮捕領取包裹的2名台灣人。

根據日本《時事通信社》指出，2名台灣人以觀光為由入境日本，分別是32歲的王凱正、51歲的洪小玲。兩人皆否認指控，稱並不知道是安毒。

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  • 台灣1男1女涉嫌利用國際包裹走私約40公斤安非他命到日本，目前2人已遭逮捕。（圖取自時事通信社）

    台灣1男1女涉嫌利用國際包裹走私約40公斤安非他命到日本，目前2人已遭逮捕。（圖取自時事通信社）

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