香港計程車裝車內監視器 市民好不爽
2016-09-20 17:21
〔即時新聞／綜合報導〕行車紀錄器記錄可以錄下馬路上的行車動態，釐清肇事爭議，那麼，發生在車內的爭議也可以錄下嗎？香港的計程車業者昨天在2輛計程車上試辦安裝車內監視器，下週將再安裝到10台，引發市民恐慌。
香港計程車司機不禮貌或濫收車資的爭議不斷，有業者為了減少糾紛，在倒後鏡上安裝監視器攝錄車內司機和乘客的影像和聲音，雙方可在螢幕上看到被攝錄的情況，希望藉此提升司機服務質素，以及事後審查投訴案。「推動的士發展聯會」表示，「昨天分別在市區及新界的計程車上，安裝車內監視器，暫時未有乘客投訴。所錄影的片段只會保存2日，日後會考慮是否延長至30日。」該團體並表示暫時沒有收到乘客投訴或反對。香港個人資料隱私專員公署則表示，未曾、亦不會就個別個案或情況提供法律意見或支持。
該團體稱，正積極與公署溝通，強調公署「不反對裝」，但承認攝錄資料的資安問題要再改良，也表示已接納公署的建議作出改善，包括在車身貼上標示及口頭提醒乘客車上裝有監視器等。而且記憶卡會加密且保存一個月，司機無法自行讀取或刪除記錄。若有乘客投訴及查詢，要經過聯會至少三名委員同意或警方要求才可翻看影音資料，由於一般乘客投訴都能在一、兩日內反映，相信保存資料一個月時間足夠。
該團體強調，安裝後司機及乘客都會自律，乘客投訴司機的個案會隨之急跌，而且資料儲存非常保密，市民無須恐慌。希望一年內可在該團體會員的2000輛計程車安裝車內監視器，長遠的規劃則是期待立法推廣到全香港的計程車。
不過，有民眾批評安裝車內監視器的做法侵犯個人隱私，「一定不會乘坐裝監視器的計程車！」
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