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美古破冰紅利 日本免除古巴1200億日圓債務

美國古巴在去年復交，讓各國對古巴市場燃起興趣。（美聯社）

2016-09-20  15:59

〔即時新聞／綜合報導〕美國與古巴在去年破冰復交，讓古巴重新步入國際社會之中。日本為促進雙方經濟、貿易等雙邊關係，決定免除古巴積欠的1200億日圓債務。

根據日本《共同社》報導，美國與古巴復交後，擁有1000萬人口卻尚未被開發的古巴市場引起各國興趣。日本駐古巴大使與古巴部長會議副主席，在昨日於古巴首都哈瓦那簽署協定，免除古巴積欠日本的1800億日圓中的3分之2，希望透過此舉加深兩國合作，扶持日本企業進駐。日本首相安倍晉三也將在本週前往古巴，與領導人卡斯楚會面，為日古關係寫下新的一頁。

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