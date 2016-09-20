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一具女屍100萬 中國冥婚衍生盜屍、殺人刑案

中國西北民間盛行「冥婚」習俗。（圖擷取自網路）

2016-09-20  16:15

〔即時新聞／綜合報導〕中國陝西、山西地區頗為流行「冥婚」的習俗，因為當地的觀念認為，未婚男女去世不得下葬家族墳墓，催生出一個無形的屍體買賣市場，甚至衍生盜竊屍體、敲詐、詐騙、殺人等各種刑案。

根據中媒《澎湃新聞網》報導，在2009年到2015年，共有23起刑案與「冥婚」有關，而涉案的44具遺體，20具被賣往山西，15具被賣至陝西，顯示該地區的特殊風俗。

陝北、山西等地的冥婚習俗古已有之，有上千年歷史，但以前通常都是透過打聽，雙方親屬同意後進行合葬，但隨著現代經濟的發展，屍體交易行為越來越瘋狂，一具女屍最高能賣到台幣100萬元，有些人在看準屍體能賣錢之後，就開始偷盜屍體拉過來賣，甚至故意殺人。

2013年6月，陝西丁姓農民等9人，就預謀將勒死一人賣給山西一戶找冥婚的人家，但死者被推進太平間時被管理員發現尚未身亡，讓丁男等人被繩之以法。

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