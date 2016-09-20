中國遊客不文明行為頻傳 濟州島居民不滿
2016-09-20 15:57
本月9日，南韓國濟州當地某餐廳女老闆和客人們被一群中國人打傷在地。（圖擷自《韓聯社》）
〔即時新聞／綜合報導〕南韓濟州島長期皆為中國遊客免簽證入境熱門地點，不過近來中國遊客不文明事件頻傳，除了破壞自然環境、不衛生等問題，甚至發生嚴重的暴力事件，引發南韓開始檢討是否該繼續讓中國人免簽入境。
據《韓聯社》報導，不少中國遊客隨意帶走濟州著名文化遺產龍頭岩周邊的天然石、撈捕海產、破壞風景區設施、在公共場所喧嘩及性騷擾等干擾旅遊秩序的事件，引發其他遊客和當地居民側目。
報導稱，雖然當地警方加強對中國遊客不文明行為的監督執法，但效果並不明顯。
報導引述濟州地方警方廳統計，今年1至8月之間，外國遊客因闖紅燈、亂丟垃圾、隨地便溺等輕罪指控的案件達3750件。截至7月，347名外國疑犯中，就有240人來自中國，佔總人數近70%。旅韓華人犯罪數逐年遞增。
本月17日，一名當地女子在濟州某教堂祈禱時，被一名中國男子持刀刺死。9日也發生濟州一間餐廳的老板娘和客人被一群中國遊客打傷；先前當地還發生過中國導遊殺害認識的中國女子、謀財害命的案件。重案頻發不僅在當地引發恐慌情緒，還激起要求全面審視外國遊客免簽入境政策的聲浪。
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