這款「喵星人包包」你敢揹嗎？整顆貓頭瞪著你超驚悚！

這款驚嚇度爆表的「喵星人包包」採用全貓製作，要價台幣4萬多元。（擷取自「TradeMe」）

2016-09-20 16:17

〔即時新聞／綜合報導〕喵星人與時尚產品做了完美的結合，等等...這是真貓做成的？！

根據英國《每日郵報》報導，目前有款時尚包包在紐西蘭拍賣網站「TradeMe」上公開拍賣，由於造型及素材極為另類，其於放上拍賣當日起即引起各界熱論。

這個皮包是由1名專業標本製作師哈布斯（Clare Hobbs）親手製作而成，整個皮包本體就是一個完整的貓咪標本，包包一角甚至有一顆完整的貓頭，張著雙眼栩栩如生，連嘴邊的鬍鬚都可看得一清二楚。賣方將這個皮包的起標價設為1400美金（折合台幣約4萬4千元），目前尚無人出價。

不過這個另類的皮包也引來不少負面的評論，動保團體「SAFE」（Save Animals From Exploitation）的主任克瑞克（Hans Kriek）對這個產品十分反感，「這個包包非常沒有品味，也極不尊重生命」，他說，「大多數人絕對無法接受這種東西，把一隻貓做成皮包就跟把大象的腳做成雨傘架一樣糟糕」。

拍賣該皮包的網站架在紐西蘭，當地的法律允許人們將自然死亡或被安樂死的動物做成標本，是以此拍賣行為並未被視作非法交易。據網站TradeMe頁面顯示，貓咪包包還有一天就要結標了，目前仍無買家下標。