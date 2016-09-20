強國Note7爆炸造假？ 三星：中國用戶刻意加熱
2016-09-20 15:22
中國網友於百度發文表示，本月初購入的珊瑚藍Note7手機螢幕突然就黑了，接著就爆炸了。（圖擷自百度貼吧）
〔即時新聞／綜合報導〕三星新手機Note 7電池爆炸事件頻傳，讓用戶相當擔心使用上的安全，之前三星打包票不會爆的「中國版」Note 7，近日驚傳有2起爆炸事件發生。對此，三星調查後發現爆炸事件恐怕是中國網友刻意以電磁爐加熱造成，藉以炒作並向三星謀取高額賠償金。
根據《朝鮮日報》報導，本月18日在網路上首次出現中國Note 7爆炸的消息，中國網站百度上有用戶上傳了手機爆炸的照片，宣稱在使用時手機螢幕突然全黑，接著就爆炸了，當日三星中國客服亦接到另一起宣稱手機爆炸的投訴。
三星隨後將爆炸的手機回收，並與製造電池的廠商「ATL」共同調查，結果發現通過X光及CT對產品進行的結果顯示，發現在電池外部故意加熱的痕跡，上述兩家公司為了模擬準確的原因還將同款的Note 7放入微波爐、吹風機、電磁爐及烤箱等可能人工加熱的器具中，最後發覺這2支被用戶宣稱自行爆炸的手機，與放在200度上加熱2至3分鐘的產品損壞照片最符合。
報告進一步指出，之前全球回收的不良產品只有電池發生燃燒、爆炸，但這次中國出現的爆炸品不僅是電池、內部電路、相機等其他零組件均發生程度不一的燃燒現象，反倒是電池內部沒有太大損傷。另一個證據則是宣稱手機爆炸的2名消費者之一，曾於本月2日在微信及百度上傳了推文，裡面寫道「剛拿到珊瑚藍的炸彈（指Note7手機），希望真的爆炸，威脅三星要錢」。隨著這些相關證據陸續出爐，三星表示將對涉嫌加工爆炸事件以獲取高額賠償金的這2名中國消費者提起刑事訴訟。
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